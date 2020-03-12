وزارة الاتصالات تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون

وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال تفاديا لحدوث أى مكروه.





وأكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب جميع المسئولين في الدولة، قائلا في هذا الصدد: "أود أن أشكر كل العاملين في جميع الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأحداث، ومواجهة الطقس السيئ، حيث يوجد مسئولون موجودون فى الشوارع لخدمتنا جميعا".