محافظ البحيرة يتابع كسح مياه الأمطار من شوارع دمنهور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة جهودها فى أعمال رفع مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع وحولتها لمستنقعات وخاصة فى الشوارع المنخفضة عن مستوى الارض وذلك تيسيرا لحركة المواطنين والسيارات.









قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ويرافقه المستشار العسكرى ومدير إدارة المرور ورئيس مدينة دمنهور بجولة ميدانية للوقوف على الجهود المبذولة لرفع تراكمات المياه بمدينة دمنهور، وتابع أعمال رفع آثار الأمطار بالشوارع، واطمأن على مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار والطقس السيئ الذى تتعرض له المحافظة.









وتابع المحافظ جهود كسح المياه بمنطقة الدفراوى بمدخل المعهد الدينى ، والتى كانت تعد احدى بؤر تجمع المياه سابقا نظرا لانخفاضها عن المناطق المحيطة وذلك باستخدام المعدات الخاصة بالوحدة المحلية وشركة المياه والحماية المدنية على جانبى طريق الخدمات بمدخل المدينة وكذا بجوار المستشفى العام ووجه بالدفع بعربات وأطقم إضافية.









وتفقد المحافظ الأعمال الجارية اسفل الكوبرى العلوى الجديد بمدخل المدينة وعلى جانبى طريق الخدمات على الطريق الزراعى وبشوارع شجرة الدر، والمعهد الديني،وعبد السلام الشاذلى والجمهورية والكورنيش واسفل الكوبرى الدولى وبجوار المستشفى العام .









وكانت المحافظة قد قامت بعدة خطوات استباقية استباقية لمجابهة الازمة بعمل مواسير خط انحدار قطر 250 ملى بطول 450مترا بتكلفة تجاوزت 500 الف جنيه لاستيعاب تصرفات المياه بالمنطقة الامر الذى ادى الى انهاء تجمعات المياه بالمنطقة وسط اشاده من اهالى المنطقة بالجهود المبذولة.



