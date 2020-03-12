AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دماغه الماظات.. أحمد عيد عبد الملك ساخرا من شخص يمسح زجاج السيارة بمساحة يدوية.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 05:28 م
الامطار
الامطار
Advertisements
محمد بدران




شهدت حالة الطقس في مصر تقلبًا شديدًا أدى إلى هطول الأمطار اليوم الخميس وقابل نزول الأمطار سخرية من بعض الشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر احمد عيد عبد ‏الملك فيديو متداول لشخص أعلى سيارة نقل يمسح الزجاج بمساحة يدوية وعلق قائلًا "ده دماغة الماظات"

وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.

دماغه الماظات.. أحمد عيد عبد الملك ساخرا من شخص يمسح زجاج السيارة بمساحة يدوية.. فيديو
دماغه الماظات.. أحمد عيد عبد الملك ساخرا من شخص يمسح زجاج السيارة بمساحة يدوية.. فيديو
دماغه الماظات.. أحمد عيد عبد الملك ساخرا من شخص يمسح زجاج السيارة بمساحة يدوية.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحسن نسبي في الأحوال الجوية بكفر الشيخ

تحسن حالة الطقس في مطروح وعودة الحياة بصورة طبيعية

شاهد.. احتفال أحمد عيد عبدالملك بفوز الزمالك

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات بسبب عاصفة التنين: حالة طقس الخميس سيئة

قبل عاصفة التنين.. سقوط أمطار على الجيزة والمحافظة تستعد بسيارات شفط المياه

سيارات لشفط مياه الأمطار بشوارع القاهرة ..صور

ترشيحاتنا

بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

ليستر سيتي يعلن ظهور أعراض كورونا على لاعبيه.. واتجاه لإلغاء الدوري الإنجليزي

هل البرق والرعد يعبران عن غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 256 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات البيك أب في مصر

بعد زواج استمر 60 عاما.. وفاة زوجين بفارق ساعتين بسبب فيروس كورونا

احذري اللينسز.. مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة في العاصفة الترابية