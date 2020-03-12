دماغه الماظات.. أحمد عيد عبد الملك ساخرا من شخص يمسح زجاج السيارة بمساحة يدوية.. فيديو

















شهدت حالة الطقس في مصر تقلبًا شديدًا أدى إلى هطول الأمطار اليوم الخميس وقابل نزول الأمطار سخرية من بعض الشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي





ونشر احمد عيد عبد ‏الملك فيديو متداول لشخص أعلى سيارة نقل يمسح الزجاج بمساحة يدوية وعلق قائلًا "ده دماغة الماظات"





وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.



