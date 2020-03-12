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محافظات

التنين يواصل غضبه في بورسعيد.. وسحب وشفط المياه من الشوارع

الخميس 12/مارس/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
واصل إعصار التنين الإعلان عن غضبه في محافظة بورسعيد بهطول أمطار غزيرة حولت شوارع المحافظة الي بحيرات مياه كبيرة بلغ ارتفاع منسوبها نصف متر في عدد من المناطق.


وتابع اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم الخميس أعمال سحب وشفط تجمعات المياه ميدانيا الناتجة عن هطول الأمطار بغزارة فى أحياء المحافظة ، وشدد على استمرار العمل والتواجد الميدانى وتمركز المعدات فى الشوارع المختلفة للتعامل الفورى مع أثار الطقس السيئ ،وذلك لحين الانتهاء من موجة الطقس السبت القادم.


كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة و إدارة الأزمات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصحى الصحى والمرور وذلك لمواجهة أى أضرار قد تنتج عن موجة الطقس السيئ الذى تشهده المحافظة حاليا ، مشددا على الدفع بأكبر عدد من سيارات كسح وشفط المياه فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية.


ووجه المحافظ رؤساء الاحياء بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم المياه والتعامل الفورى معها ، وايضا التنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإضاءة أو السير بجوار اللافتات الإعلانية ، مناشدا المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية. 


وأشار المحافظ إلى انه يتلقى تقارير من غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة تفيد بآخر التطورات الناتجة عن الأحوال السيئة.
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