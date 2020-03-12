صدى البلد يرصد معاناة عاملي النظافة في ظل الطقس السيئ بالفيوم

وسط الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والمخاطر خرج عبد النبى أحمد إبراهيم عامل نظافة بحى شرق التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم إلى عمله بالشارع لجمع القمامة وتنظيف الشوارع بالمنطقة المكلف بها بحى دار الرماد بمدينة الفيوم.





يجر عربة جمع القمامة الصغيرة ويحمل المقشة، لا يبالي بأي مخاطر من أجل خدمة بلده ولقمة العيش.





وقال عبد النبى أحمد: التحقت بوظيفة عامل نظافة منذ 15 عاما، أقوم بكنس الشوارع وجمع القمامة، وحملها إلى صندوق القمامة الرئيسي، وانتظر وصول سيارة مجلس المدينة الخاصة بجمع القمامة، لأفرغ صندوق القمامة الرئيسي بسيارة المجلس.





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وأضاف عبد النبي أن الإجازات تم إلغاؤها خلال اليوم، وغدا نظرا للظروف إلى تمر بها المحافظة من الطقس السيئ، فقمت بالذهاب لعملي لجمع القمامة، ونظافة الشوارع.





وتابع: "أنا سعيد كل السعادة بالعمل وسط هذه الظروف الصعبة والطقس السيئ، لكي أنظف الشوارع والأحياء، ليشعر كل مواطن فيومي بالسعادة ويسير فى شوارع نظيفة".