رسالتان من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية بشأن سد النهضة

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم الخميس، "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك في ختام زيارته الحالية لبروكسل.





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وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري قام بتسليم "بوريل" الرسالتين الموجّهتين من الرئيس السيسي إلى كل من "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبي، و"أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي والتي تقوم على التعاون البناء لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي ودعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء شهد نقاشًا أيضًا حول سُبل مواجهة التحديات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري والأوروبي، وعلي رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد "بوريل" على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور مصر الداعم للاستقرار بالمنطقة، منوهًا بالأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي لتطوير الشراكة مع مصر في المجالات المختلفة.

وعلى جانب آخر، ذكر حافظ أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العديد من قضايا المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بآخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.





وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة إزاء كافة مجالات التعاون المشتركة وسائر الملفات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.





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