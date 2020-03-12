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فن

إلغاء جولة حفلات مكادي نحاس في تونس بسبب فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:00 م
مكادي نحاس
مكادي نحاس
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محمد نحلة
قبل قرابة شهر من موعدها،  تقرر إلغاء جولة حفلات الفنانة الأردنية مكادي نحاس في تونس، التي كان من المقرر أن تمر خلالها بين العاصمة التونسية ومدينة سوسة الساحلية. 


مكادي كانت تنوي تعويض جمهورها التونسي بجولة حفلات غنائية بعد غياب طويل دام عدة سنوات،  كان من المفترض أن تفتتح خلالها فعاليات مهرجان أصوات نساء الموسيقي الدولي في سوسة يوم 11 أبريل، وتسبقه بخمسة أيام بحفل خاص في فعاليات مهرجان قرطاج للجاز.  إلا أنه تم إعلان إرجاء الحفلتين وإلغاء انطلاق كلا المهرجانين لأجل غير مسمى حسب قرار وزارة الثقافة صباح اليوم، التي منعت كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى موسم الخريف المقبل،  تماشيا مع الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في تونس عقب إعلان منظمة الصحة العالمية كونه وباء عالميا. 


مكادي نحاس تعد من أيقونات الموسيقى الأردنية وتمتد رحلتها الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت رحلة ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد.
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