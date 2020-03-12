الخارجية: الأشقاء العرب دعموا مصر في ملف سد النهضة.. وهذه تفاصيل زيارة بروكسيل

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري قام بجولة عربية مكوكية شملت 7 دول عربية شقيقة ثم توجه إلى بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وهذا شاهد على جهود الدبلوماسية المصرية للدفع قدما لمواقفنا ومواصلة تعزيز التعاون.





وأضاف أحمد حافظ في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الجولة الأوروبية الحالية تأتي بعد جولة عربية قام فيها وزير الخارجية بنقل رسائل الرئيس السيسي إلى قادة الدول الشقيقة حول سد النهضة وآخر التطورات.





وتابع أحمد حافظ: "الأشقاء العرب أكدوا عمق واستراتيجية العلاقات التاريخية مع مصر وتقدير مواقف الدول العربية المساندة لمصر في كافة القضايا ودعم القرار العربي خاصة في ملف سد النهضة".





وأكمل: "وزير الخارجية أجرى لقاءات مع القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في زيارته لبروكسل والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية، وتم بحث علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".