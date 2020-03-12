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رياضة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباريات دوري القسم الثاني

الخميس 12/مارس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 التي كان مقررا إقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع.

وحالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي، ومن المقرر أن تقام المباريات المؤجلة على الترتيب أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وهو الأسبوع الذي كان مقررا فيه منح جميع الفرق راحة من المباريات.

وتضرب البلاد موجة من الطقس السيئ، واستمع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تقرير حول أعطال الكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد على هامش متابعته جهود المحافظات لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.
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