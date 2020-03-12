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رياضة

غدا .. انطلاق مباريات نصف نهائي بلاك بول الدولية للاسكواش

الخميس 12/مارس/2020 - 09:19 م
نور الطيب
نور الطيب
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ريهام بكير
تنطلق غدا مباريات الدور نصف النهائي لبطولة بلاك بول سي آي بي الدولية لسيدات الأسكواش المقامة حاليا على ملاعب النادي بالتجمع الخامس ويبلغ مجموع جوائزها ١٨٠الف دولار 

حيث واصلت  نور الشربيني تفوقها وفازت في الدور ربع النهائي على الفرنسية كولين امارد ٣-٠ في مباراة استغرقت ٢٧ دقيقة وجاءت نتائج اشواطها ١١-٨ ،١١-٥ ، ١١-٩ 

وضربت نور موعدا في الدور نصف النهائي مع رنيم الوليلي او نور الطيب اللذان يلعبان الآن 

وتمكنت هانيا الهمامي المصنفة التاسعة من الفوز على المصنفة الثامنة الأمريكية اماندا صبحي ٣-١ بعد مباراة ساخنة استغرقت ٤٠ دقيقة وجاءت اشواطها ١١-٦ ، ٦-١١،١١-٥ ،١١-٨، لتواجه هانيا الإنجليزية سارة جون بيري المصنفة السابعة غدا في الدور نصف النهائي وكانت سارة فازت على ندا عباس ٣-٠ في مباراة استغرقت ٣١ دقيقة وجاءت اشواطها على النحو التالي ١٢-١٠ ، ١١-٧ ،١١-٣
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