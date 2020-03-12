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منوعات

اتركوني وشأني.. كرتون شهير يتوقع إصابة توم هانكس بـ كورونا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:18 م
إصابة توم هانكس بكورونا
إصابة توم هانكس بكورونا
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شيماء مصطفى
تنبأ الكرتون الشهير "سيمبسون" بإصابة الممثل توم هانكس بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "صن" الأمريكية، ظهر توم هانكس، في إحدى حلقات المسلسل الكارتوني، الذي عرض في عام 2007، في مشهد يضطر فيه للعزلة الذاتية.

وقال الممثل البالغ من العمر 63 عاما، خلال الحلقة: "أنني توم هانكس إذا رأيتني شخصيًا ، فمن فضلك اتركني وشأني".

ونشر عدد كبير من محبي توم هانكس، مقطع الكارتون، وقالوا إن سيمبسون، تنبأ بهذا الخبر المؤسف لأول مرة في عام 2007.

وكان النجم العالمي توم هانكس أعلن اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي.

وقال "هانكس"، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "مرحبًا أيها الأصدقاء، أنا وصديقتي ريتا هنا في أستراليا نشعر بتوعك بسيط كما لو كان لدينا أنفلونزا، كما نشعر بإنهاك شديد وحمى وبعض الرعشة".

وأضاف "بعد ذلك ذهبنا لإجراء اختبار واكتشفنا إصابتنا بفيروس كورونا".
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