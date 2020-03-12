الأنبا مكاريوس يتجول في شوارع المنيا لمساعدة المشردين والفقراء بسبب الطقس السيئ

أجرى الأنبا مكاريوس، أسقف عام إبارشية المنيا وأبوقرقاص، جولة في مدينة المنيا، لتفقد أحوال المشردين الفقراء والمساكين، تزامنا مع الطقس السيئ الذي يضرب البلاد اليوم، الخميس.





وتجول الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، في شوارع مدينة المنيا، ومر على الجالسين في الشوارع لتوزيع غطاء وطعام وفاكهة ومبالغ نقدية وكان معه 4 من الشمامسة المكرسين.





وقررت عدة كنائس قبطية أرثوذكسية بالمنيا، تعطيل جميع الاجتماعات الروحية، اليوم الخميس، بسبب ظروف الطقس السيئة، حرصا على سلامة المصليين. فيما اكتفت الكنائس بصلوات القداس، الذي انتهى ظهر اليوم.





وقال القس يوساب عزت، راعي كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا: «إننا نصلي في كل القداس الإلهي ونقول (مزاجا حسنا للهواء)، وقد يفهمها البعض أن يكون مزاج الهواء (رايق يعني مش متعكنن)، لكن المعنى الحقيقي في كلمة (مزاجًا) هي الكلمة العربية الصحيحة لكلمة (مزيج) أي خليط».





وأضاف «عزت»، أن الكنيسة تطلب من الله أن يكون خليط الهواء حسن وبنسب مظبوطة أكسجين، نيتروجين، هيدروجين، لأن الكنيسة ببصيرتها الروحية كانت مدركة أن اختلال النسب المكونة لخليط الهواء لها ضرر فبتطلب من الله ان يعطي مزيجا حسنا للهواء".