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أخبار البلد

نضطر لقطع مياه الشرب.. وزير الإسكان: شبكات الصرف لا تستوعب هذه الكميات من الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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أخبار البلد
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذلك العاملون فى الجهتين، مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيئ، والتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مختلف المحافظات حاليا. 

وأوضح  الدكتور عاصم الجزار أن كمية الأمطار التى سقطت اليوم، الخميس، ولا تزال، غير مسبوقة.

وأضاف: "شبكات الصرف لا تستطيع استيعاب هذه الكميات، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها".
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