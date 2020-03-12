نضطر لقطع مياه الشرب.. وزير الإسكان: شبكات الصرف لا تستوعب هذه الكميات من الأمطار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذلك العاملون فى الجهتين، مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيئ، والتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مختلف المحافظات حاليا.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن كمية الأمطار التى سقطت اليوم، الخميس، ولا تزال، غير مسبوقة.



