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رياضة

رسميًا.. كونميبول يعلن إيقاف كوبا ليبرتادوريس بسبب فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:38 م
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس
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محمد رشاد
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، في بيان رسمي، إيقاف بطولة كوبا ليبرتادوريس بصورة مؤقتة، في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.

وجاء بيان كونمبيول على النحو التالي:

"أبلغ كونميبول الأندية المشاركة يإيقاف كوبا ليبرتادوريس من 15 إلى 21 مارس، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، وفي الأسابيع المقبلة سيتم إعادة جدولة المباريات".

وتم إيقاف عدد كبير من المنافسات في أنحاء العالم، حيث تم إيقاف الدوري الإيطالي حتى 3 إبريل المُقبل.

كما صدر قرار بإيقاف الدوري الإسباني أيضًا، والبرتغالي، والأمريكي، بالإضافة لإيقاف الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.

وتم تأجيل مواجهتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، ويوفنتوس وليون، بإياب دور الـ 16 لـ دوري أبطال أوروبا.
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