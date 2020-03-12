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رياضة

تونس تعلن إقامة المباريات الرياضية داخل القاعات دون جمهور بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:35 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة التونسية،
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محمد رشاد
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، اليوم الخميس، أنها قررت بالتنسيق مع وزارة الصحة، إقامة جميع المباريات الرياضية داخل القاعات بدون حضور الجماهير، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكان فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على العديد من المحافل الرياضية، وتم تأجيل العديد من الدوريات، فضلًا عن إقامة معظم المباريات بدون جمهور.

وقالت وزارة الرياضة التونسية على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "في إطار متابعة المستجدات الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، وحرصًا على السلامة والوقاية للأسرة الرياضية والشبابية الموسعة، تقرر إجراء كافة المباريات الرياضية بالقاعات المغلقة دون حضور الجماهير".

وتابعت: "سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية وفقًا لتطور الأوضاع، بالتنسيق مع الهياكل المعنية والأطراف المتداخلة".
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