حقيقة إصابة ملك وملكة النرويج بفيروس كورونا

كشفت الحكومة النرويجية اليوم، الخميس، عن إجراءات طارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة عزل جميع المسافرين العائدين إلى النرويج ابتداءً من تاريخ 27 فبراير أنفسهم في المنازل بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض المرض أم لا، وباستثناء القادمين من الدول الإسكندنافية.





والتزاما بهذه الإجراءات، أعلن التليفزيون النرويجي أن الملك هارالد الخامس والملكة سونيا، اللذين عادا مؤخرا من زيارة دولة إلى الأردن، قد تم وضعهما في الحجر الصحي، على الرغم من أنهما غير مصابين بفيروس كورونا المستجد ولم تظهر عليهما أي أعراض.





وفي إيطاليا، أعلن النائب العام لروما، الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، إغلاق جميع كنائس أبرشية روما حتى 3 أبريل المقبل.





ووفقًا لوكالة "كاثوليك نيوز"، كان القداس الجماهيري، تم تعليقه منذ 9 مارس، بجميع أنحاء الأبرشية، لكن ظلت الكنائس مفتوحة للصلاة والأعمال الفردية الأخرى.





ومن المقرر أن يحظر على الجماهير والرعية إلى كنائس روما منذ اليوم، وحتى 3 أبريل المقبل.





وأكد دوناتيس أن هذا القرار جاء للصالح العام، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، قائلا: "بيوتنا هي كنائسنا في الوقت الحالي".