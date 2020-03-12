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رياضة

الأهلي في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة: قرارات التأجيل تثير الجدل.. وأين مبدأ تكافؤ الفرص؟

الخميس 12/مارس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أرسلت إدارة النادي، مساء اليوم الخميس، خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه سرعة الإفادة عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، بعد إجبار الأهلي على خوض مباراته مع سموحة في الدوري بعد ٤٨ ساعة فقط من وصول فريق الكرة إلى القاهرة، بعد رحلة طيران استمرت ثماني ساعات، وقبلها الانتقال بالحافلة لمدة ساعة من مدينة بريتوريا إلى العاصمة جوهانسبرج، عقب أداء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال. 

وأصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة المشار إليها، ولم يراع حالة الإجهاد والإرهاق التي يعاني منها اللاعبون، الذين يمثل غالبيتهم مع زملائهم في الأندية الأخرى القوام الرئيسي للمنتخب، الذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية بعد أيام.

جاء رد فعل الأهلي بعد المرونة التي أبداها بخوضه لقاء سموحة بالرغم من الظروف الصعبة، دون أن يصدر أزمة، له كل الحق فيها، لكنه وجد إصرارًا من اتحاد الكرة على تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص، بإقامة مباراته مع إنبي يوم السبت، دون أن يستطيع الفريق أداء أي تدريبات فنية أو بدنية يوم وصوله أو اليوم الذي يليه، وهو ما ينسف كل قواعد اللعب النظيف والعدالة، خاصة أن ما حدث مع الأهلي لم يتكرر مع غيره.

وتضمن خطاب الأهلي أن قرارات التأجيل التي صدرت عن اتحاد الكرة لم تكن موفقة، بل أثارت جدلا كبيرا، وتتسبب في أزمات بالشارع الرياضي دون مبرر.

وأكدت إدارة النادي في خطابها أيضا ضرورة قيام الاتحاد بالكشف عن أسانيده اللائحية التي يستند إليها في قراراته، التي تحتاج إلى وقفة من جانبه لضمان مبدأ العدالة ونجاح المسابقة.
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