غرفة عمليات بني سويف : جار تحميل التيار الكهربائي بعد فصله بسبب سوء الطقس

أفادت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بأن جهود الاجهزة التنفيذية المعنية تتواصل باشراف مباشر من الدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث تم توصيل عدد٢ محول كهرباء من أصل ٣ بسمسطا و٣ محولات ببا ، و١١ خطا من اجمالى ٢٣ باهناسيا وجار تحميل الكهرباء تباعا للقرى ، مع العلم بأن فصل التيار الكهربائي يتم كاجراء احترازي مع سقوط الأمطار بغزارة لم تشهدها المحافظة من قبل ، وذلك حرصا على سلامة وممتلكات المواطنين .





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وتفيد الغرفة بأنه تم تأمين ثقب ماسورة غاز طبيعى بأحد المنازل بشارع عبدالمنعم حافظ خلف الاستاد نتيجة شرر كهربائى بأحد أسلاك الكهرباء.





وأفادت الغرفة بأنه من خلال مديرية التضامن ، تم انقاذ ٣ مسنين وطفل بلا مأوى وايداعهم دار فاقدى الرعاية شرق النيل ، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .



