أخبار النادي الأهلي اليوم: فروع النادي تغلق الأبواب .. خطاب اعتراض من الإدارة على اتحاد الكرة

أرسلت إدارة النادي، مساء اليوم الخميس، خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه سرعة الإفادة عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، بعد إجبار الأهلي على خوض مباراته مع سموحة في الدوري بعد ٤٨ ساعة فقط من وصول فريق الكرة إلى القاهرة، بعد رحلة طيران استمرت ثماني ساعات، وقبلها الانتقال بالحافلة لمدة ساعة من مدينة بريتوريا إلى العاصمة جوهانسبرج، عقب أداء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.







