الطقس السيئ .. الكهرباء: لا انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وخط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى

نفى أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية في عدد من المحافظات، قائلا:" غرف عمليات الوزارة تتابع الموقف لاستمرار التغذية الكهربائية، وهناك مناطق سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح فيها وصلت لـ 65 كيلو متر وأدت إلى سقوط بعض الأبراج وأعمدة الكهرباء".





وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعض المناطق تأثرت وهي الوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج".





وتابع: "زيادة هطول الأمطار وغزارتها أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في القاهرة وبالتالي يتم فصل تلقائي للكهرباء حفاظا على الشبكة والمواطنين وفرق الطوارئ تعمل على توفير التغذية البديلة والعمل على عودة التيار الهربائي في المناطق المتفرقة وعودتها بشكل سريع" .





وأكمل: "لا يوجد انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والتيار الكهربائي يصل للجميع ما عدا بعض المناطق".





وأعلن عن الخط الساخن 121 للتواصل للإبلاغ عن حالات انقطاع التيار الكهربائي وأوضح "تلقينا ضغط مكالمات تخطت 18 ألف مكالمة في يوم واحد فقط، وهناك صفحة رسمية خاصة لاستقبال البلاغات من خلال موقع الوزارة وبوابة الشكاوى الحكومية".



