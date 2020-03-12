مشاهد مأساوية بسبب الطقس السيئ.. انقطاع الكهرباء والمياه عن قرى القليوبية.. الشوارع تتحول إلى برك طين وغرق الأنفاق والكبارى

الدفع بـ65 سيارة لشفط مياه الأمطار من الشوارع



السيطرة على حريق بمنزل فى قليوب ومطعم بشبرا الخيمة

سقوط شجرة ومظلات للسيارات بسبب شدة الرياح ببنها

شهدت محافظة القليوبية حالة من سوء الأحوال الجوية كغيرها من باقى محافظات الجمهورية، وتسبب الطقس السيئ وسقوط الأمطار في إعاقة الحركة المرورية على بعض الطرق والشوارع بمحافظة القليوبية، خاصة في القرى والمناطق الترابية بسبب تراكم المياه.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة مختلفة بقرى طوخ وشبين القناطر، كما شهدت مواقف السيارات ازدحاما وتكدسا كبيرا من المواطنين والركاب بسبب ارتباك حركة السير بسبب سقوط الأمطار.

كما تسبب الطقس السيئ وشدة الرياح فى سقوط شجرة بمدينة بنها على أسلاك تغذية رئيسية، الأمر الذى أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة.

تلقت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية إخطارا من الأهالي بوقوع شجرة بشارع متفرع من شارع كلية التجارة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مما تسبب في قطع أسلاك كهرباء عن عدة مناطق.

فيما أمر الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بغلق مسجد سيدي شوان بقرية نامول التابعة لإدارة أوقاف طوخ بسبب سوء الأحوال الجوية بعد تسرب مياه الأمطار من سقف المسجد وسقوطها داخله.

وأكد وكيل الوزارة أنه تقرر إغلاق المسجد لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، مشيرا إلى أن المسجد قديم وستتشكل لجنة لمعاينة المسجد وإعداد تقرير بشأنه.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في منزل بمساكن أبو ليفا بمدينة قليوب بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى حامد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب، بلاغا بنشوب حريق في منزل بمساكن أبو ليفا بمدينة قليوب، وأخطرت الحماية المدنية التي دفعت بسيارات والسيطرة على الحريق.

من ناحية أخرى، أجرى رئيس مجلس المدينة معاينة لموقع الحريق للاطمئنان على سلامة المواطنين، ولا توجد خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب بمحل لبيع المأكولات بجوار محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، ودون أي خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق شب بمحل لبيع المأكولات بجوار محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.

انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن سبب الحريق اشتعال النيران بالفرن الكائن بالمحل، مما تسبب في احتراق بعض محتويات المحل، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون أي خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وكان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان قد وجه برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، مع ضرورة التواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناءً على التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن اليوم، الخميس 12 مارس الجاري، وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي، حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.