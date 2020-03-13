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الجيش الليبي: لا نشك في دعم الشعب المصري والحكومة لنا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:29 ص
العميد خالد المحجوب،
العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطن
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البهي عمرو

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إننا لا نشك في دعم الشعب المصري والحكومة لنا.


وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خلال حواره ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة دى ام سي، أن كل المواطنين سوء فى مصر أو فى ليبيا يعلمون أن الموضوعات بين البلدين مشتركة.


ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن جميع المسئولين بمصر و ايضا المواطنين العاديين يتابعون كل ما يحدث فى ليبيا بشكل مستمر مؤكدًا أن ذلك نابع من الحب.


وأوضح أن الجيش الليبي استطاع أن يخل طرابلس، مؤكدًا العمليات العشكرية فى ليبيا تعمل للقضاء على ما تبقى من المليشيات.

وأشار المحجوب  إلى أن القوات الليبية حققت نجاحات و انتصارات كبيرة في معركة تحرير طرابلس.

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