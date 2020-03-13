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توك شو

الجيش الليبي: خلصنا العالم والمنطقة من أسماء إرهابية خطيرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:16 ص
العميد خالد المحجوب،
العميد خالد المحجوب،
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البهي عمرو

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي تخلص من أعداد كبيرة جدًا من الإرهابيًا معلقًا : " احنا خلصنا العالم منهم".


وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خلال حواره ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن الجيش الليبي استطاع أن يخلص المنطقة العربية والعالم من أسماء خطيرة جدًا فى الإرهاب.


ولفت  إلى أن الأخوان و الجماعات الإرهابية كانوا يهدفون للحصول على المنطقة فى الجنوب وطرابلس، موضحا  أن الإخوان هم المدبرون لإى عملية إرهابي، مؤكدًا أن مصر استطاعت ايضًا على القضاء على عناصر إرهابية شديدة الخطورة.


وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن  القوات الليبية حققت نجاحات و انتصارات كبيرة في معركة تحرير طرابلس.

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