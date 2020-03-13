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منوعات

بسبب الرياح الشديدة .. فيديو يظهر غطاء بالوعة صرف يطير في الهواء

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:55 ص
بلاعة صرف
بلاعة صرف
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كريم ناصر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو جديد لغطاء إحدى  بالوعات الصرف الصحى ترتفع فى الهواء وتسقط بحركة منتظمة كأنها تصرخ من شدة الهواء  الأمطار . 

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين : الرياح بتطير أغطية البلاعات، وقال اخرون: البلاعة بتصوت. 

وشهدت الأحوال الجوية، أمس الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.

حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتى القاهرة والقليوبية، بمعدات الشركة وسيارات الشفط بشوارع المدن، لرفع تراكمات المياه التي نتجت عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة، ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.

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