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بين الناس

أهالى البساتين يشكون من غرق المنازل بمياه الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ سعيد عبد الصبور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  والمقيم بشارع الشيخ محي الدين بمنطقة البساتين يشكوا من تجمع مياه الأمطار بكثرة شديدة بالشارع .



وقال عبد الصبور في شكواه نعاني نحن سكان شارع الشيخ محي بمنطقة البساتين  من تجمع مياه الأمطار بكثرة شديدة بالمنطقة  موضحا ان مياه الامطار تسببت فى تكدس السيارات وعرقلة حركة الماره.



 وناشد سعيد عبد الصبور المسئولين بسرعة التحرك لسحب مياه الأمطار لتسيير حركة السيارات .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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