أهالى البساتين يشكون من غرق المنازل بمياه الأمطار

أرسل القارئ سعيد عبد الصبور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد والمقيم بشارع الشيخ محي الدين بمنطقة البساتين يشكوا من تجمع مياه الأمطار بكثرة شديدة بالشارع .













وقال عبد الصبور في شكواه نعاني نحن سكان شارع الشيخ محي بمنطقة البساتين من تجمع مياه الأمطار بكثرة شديدة بالمنطقة موضحا ان مياه الامطار تسببت فى تكدس السيارات وعرقلة حركة الماره.













وناشد سعيد عبد الصبور المسئولين بسرعة التحرك لسحب مياه الأمطار لتسيير حركة السيارات .











