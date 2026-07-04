فرج عامر: نجاح حسام حسن يؤكد أهمية المدرب الوطني

أكد فرج عامر أن تجربة حسام حسن مع منتخب مصر أثبتت أهمية الاعتماد على المدرب الوطني، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق يؤكد قدرة المدربين المصريين على قيادة المنتخبات وتحقيق نتائج مميزة عند توفير الدعم المناسب لهم.

منتخب مصر

وأوضح عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المرحلة المقبلة تتطلب اهتمامًا أكبر بالمدربين المصريين الواعدين، من خلال إعدادهم بشكل احترافي ومنحهم فرصًا حقيقية للتطور واكتساب الخبرات.

وأضاف أنه من الضروري إيفاد المدربين الشباب لفترات معايشة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب إشراكهم في أهم وأرقى الدورات التدريبية، بما يسهم في رفع مستواهم الفني وصقل خبراتهم.

وفي منشور آخر، شدد عامر على أهمية التوسع في احتراف اللاعبين المصريين منذ صغر سنهم خارج مصر، معتبرًا أن الاحتكاك المبكر بالمنافسات الأوروبية يساهم في تطوير قدراتهم الفنية والبدنية.

واختتم مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لزيادة عدد اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وخاصة الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني، لما لذلك من تأثير إيجابي على مستوى الكرة المصرية والمنتخب الوطني مستقبلًا.