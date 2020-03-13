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سيارات

BMW توقف إنتاج هذه السيارة.. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:02 ص
BMW I8
BMW I8
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قسم السيارات
تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة BMW لإيقاف تصنيع سيارتها الرياضية الكهربائية i8 نهاية الشهر المقبل، بعدما قامت بإنتاج 20000 سيارة .

و بعد 6 سنوات كاملة من نجاح هذه السيارة، سيتوقف مصنع BMW فى ألمانيا من إنتاج السيارة الرياضية الأكثر مبيعًا للشركة بحلول شهر أبريل القادم.

وأعلنت الشركة أن BMW i8 حققت نجاحًا في جميع أنحاء العالم من خلال التصميم الرائع والتكنولوجيا المتقدمة، وظهرت i8 لأول مرة في معرض السيارات الدولي (IAA) في فرانك فورت عام 2009.

وبعد 4 سنوات من إصدار i8 مع بي ام دبليوi3، توقع الخبراء أن يكون هناك العديد من السيارات الكهربائية للصانع العريق BMW، وبالرغم من كون BMW i8 ألهمت شركة صناعة السيارات الألمانية لإطلاق المزيد من التصاميم التى تجمع فى مكونتها بين السيارات العادية والكهربائية.

وكانت بي إم دبليو تبيع السيارة  i8 Coupe بالأسواق بسعر يبدأ من 147,500 ألف دولار لفئة، والتى تأتى بمحرك كهربى V12  و قوة 351 حصان.
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