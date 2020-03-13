أزمة في القلب..نجم ويجان يفجر مفاجأة بشأن سر عدم رحيله لـ ميلان الايطالي





وأكد روينسون في بيان نشره عبر موقع ويجان الرسمي أن فريق انتر اكتشف وجود أزمة طبيه بشأنه وهي عدم انتظام ضربات القلب حيث كان هناك المزيد من الاختبارات يجب اجرائها ولكن ضيق الوقت حال دون إتمامها.





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وتابع أن الطاقم الطبي في ويجان قرر اجراء تدخل طبي من أجل معالجة عدم انتظام ضربات القلب مشددا أنه سيعود قريبا للملاعب.





ووجه الشكر لـ جماهيره و مسؤولي ويجان على الدعم الذي يتلقاه منذ اكتشاف أزمته الطبية.





كشف انتوني روينسون نجم فريق ويجان الانجليزي عن سر فشل انتقاله لـ ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية خاصة عقب عرض الفريق الايطالي 10 مليون جنيه استرليني