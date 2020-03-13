بعد إصابة زوجة رئيس وزراء كندا بفيروس كورونا.. جاستن ترودو يخضع للعزل الصحي

وكان مكتب ترودو قد أصدر بيانًا ليلة الخميس أكد إثبات إصابتها بالفيروس بعد يوم من الإبلاغ عن شعورها بأعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا، وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "إنها في حالة جيدة وتتخذ جميع الاحتياطات الموصى بها وتبقى أعراضها خفيفة".

وكانت قد ظهرت الأعراض على صوفي، مساء الأربعاء بعد عودتها إلى كندا من رحلة إلى المملكة المتحدة لحضور حدث خيري " WE Day UK Charity" وحفل موسيقي في لندن يوم الثلاثاء 3 مارس الماضي، مما يشكل تهديدا بأن كل من حضروا الحفل مصابون وهم إدريس ألبا صاحب لقب أجمل رجل في العالم، جيمي أوليفر، وسائق سيارة السباق لويس هاميلتون، ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد، وقال المكتب إن مسؤولي الصحة سيتواصلون مع أولئك الذين كانوا على اتصال بها للتأكد مما إذا كانوا حاملين للمرض أم لا.





و أصدرت صوفي بيانًا مطمئنًا قائلة إنها جيدة بالرغم من أنها تعاني من أعراض غير مريحة: " أولًا ، أود أن أقول شكرًا جزيلًا لكم جميعًا الذين تواصلوا معي وسألوني عن حالتي، على الرغم من أنني أعاني من أعراض غير مريحة للفيروس إلا أنني سأعود على قدمي قريبًا، 'سنتجاوز هذا الوضع معا، يرجى مشاركة الحقائق وتأخذ صحتك على محمل الجد".



