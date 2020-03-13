أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 13-3-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "dmc "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 13-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار.





سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو

سجل سعر اليورو 17.61 جنيه للشراء و 17.90 جنيه للبيع





سجل سعر الفرانك السويسري

سجل سعر الفرانك السويسري 16.64 جنيه للشراء و 16.88 للبيع.





سجل سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 20.09 جنيه للشراء و 20.43 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، خلال التعاملات الصباحية اليوم في البنوك العاملة في مصر طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.