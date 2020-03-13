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أخبار العالم

كورونا يصيب وزير الداخلية الأسترالي

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:12 ص
وزير الداخلية الاسترالي
وزير الداخلية الاسترالي بيتر دوتون
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون أعلن منذ قليل إصابته بفيروس كورونا.

وكان طبيبًا أستراليًا كبيرًا قد حذر من أن الفيروس التاجي القاتل يهدد بضرب أستراليا "مثل إعصار الفئة الخامسة" وأن المستشفيات في معظم أنحاء الدولة لن تكون قادرة على التغلب عليه. 



وقال البروفيسور جون فريزر، من مستشفى سانت أندروز في بريسبان، بأستراليا، في تصريح نقلته «ديلي ميل» البريطانية، إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتنبؤ بأفضل شكل من أشكال العلاج للمرضى بأستراليا في ظل استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد والعالم.

ويعمل الدكتور فريزر على مدار الساعة مع الأطباء والعلماء الآخرين لجمع البيانات في الوقت الحقيقي حول المرضى المصابين بالفيروس القاتل.

وقال فريزر لـ "نيوز ميل" الأسترالية أيضا: "ما زال غير واضح في أي اتجاه وفي أي وقت سيضرب هذا الإعصار البيولوجي القاتل الأراضي الأسترالية بالكامل - لكن يبدو أنه من المحتمل أن يهبط بقوة عاصفة مدارية من الفئة 5».

وحدد البروفيسور فريزر مهمة الأطباء في كل مناحي الدولة، قائلا: «مهمتنا هي محاولة التنبؤ بأفضل السبل لعلاج المرضى بناءً على تجارب الدول الأخرى».

من خلال البيانات التي يتم جمعها في الوقت الفعلي من 22 دولة في أربع قارات، يعتقد الأطباء أنهم سيكونون قادرين على التنبؤ بموعد وكيفية حدوث مثل هذا الإعصار الذي حذر منه البروفيسور جون فريزر.
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