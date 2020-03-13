مصطفى بكرى يشيد بدور الحكومة في التعامل مع أزمة الطقس

أشاد الإعلامي مصطفي بكرى بتعامل الحكومة مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة .





وغرد " مصطفي بكرى " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " لاشك أن الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة في التخفيف من تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت علي البلاد لاقت إستحسانا كبيرا لدي قطاعات واسعة من المواطنين ، هذا أمر مهم يثبت ويؤكد أن الحكومة إستعدت بكل إمكاناتها لمواجهة هذا الحدث ، خاصة وأن اللقاءات الخاصه التي عقدها الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة والوزراء المختصين





وتابع : " أكدت علي ضرورة توفير كافة الإمكانات الحكومية والمتابعة التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين جراء هذه الأزمة الطارئة أتمني تلافي كافة السلبيات التي وقعت أمس خلال متابعة الأزمة اليوم

لاشك أن الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة في التخفيف من تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت علي البلاد لاقت إستحسانا كبيرا لدي قطاعات واسعة من المواطنين ، هذا أمر مهم يثبت ويؤكد أن الحكومة إستعدت بكل إمكاناتها لمواجهة هذا الحدث ، خاصة وأن اللقاءات الخاصه التي عقدها الرئيس السيسي — مصطفى بكري (@BakryMP) March 12, 2020

مع رئيس الحكومة والوزراء المختصين أكدت علي ضرورة توفير كافة الإمكانات الحكومية والمتابعة التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين جراء هذه الأزمة الطارئة — مصطفى بكري (@BakryMP) March 12, 2020