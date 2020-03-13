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أخبار البلد

مصطفى بكرى يشيد بدور الحكومة في التعامل مع أزمة الطقس

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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منار نور
أشاد الإعلامي مصطفي بكرى بتعامل الحكومة مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة . 

وغرد " مصطفي بكرى " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " لاشك أن الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة في التخفيف من تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت علي البلاد لاقت إستحسانا كبيرا لدي قطاعات واسعة من المواطنين ، هذا أمر مهم يثبت ويؤكد أن الحكومة إستعدت بكل إمكاناتها لمواجهة هذا الحدث ، خاصة وأن اللقاءات الخاصه التي عقدها الرئيس السيسيمع رئيس الحكومة والوزراء المختصين 

وتابع : " أكدت علي ضرورة توفير كافة الإمكانات الحكومية والمتابعة التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين جراء هذه الأزمة الطارئة أتمني تلافي كافة السلبيات التي وقعت أمس خلال متابعة الأزمة اليوم
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