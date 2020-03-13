بكمامة مرصعة بالألماس .. أحلام تواجه كورونا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد "تويتر"، صورة لكمامة مرصعة بالألماس، كتب عليها كمامة الفنانة أحلام، بينما قامت المطربة الإماراتية بإعادة نشرها عبر حسابها الشخصي على تويتر.





وغردت أحلام قائلة: " لا تروجوا لسنة ٢٠٢٠ على انها سنة شؤم، لا كتابة ولا قول ولا استهزاء، ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء، فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤم وسوء الظن بالله تعالى".



