لليوم الثاني.. الأهلي يعتذر عن عدم استقبال أعضائه بسبب سوء الطقس

لليوم الثاني..اعتذرت إدارة الأهلي لأعضائها عن عدم استقبالهم داخل مقرات القلعة الحمراء الثلاث بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف وسقوط الأمطار بغزارة.





وتواجد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي مبكرًا بمقر الجزيرة وحرص علي الإشراف بنفسه علي أعمال الصيانة وإزالة مخلفات الأمطار والعواصف .



