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رياضة

لليوم الثاني.. الأهلي يعتذر عن عدم استقبال أعضائه بسبب سوء الطقس

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
لليوم الثاني..اعتذرت إدارة الأهلي لأعضائها عن عدم استقبالهم داخل مقرات القلعة الحمراء الثلاث بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف وسقوط الأمطار بغزارة.

وتواجد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي مبكرًا بمقر الجزيرة وحرص علي الإشراف بنفسه علي أعمال الصيانة وإزالة مخلفات الأمطار والعواصف .

وقالت إدارة النادي الأهلي إنه حرصًا علي سلامة الأعضاء وأسرهم تقرر الاعتذار عن عدم استقبالهم في الفروع الثلاث لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة، وعندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الإعلان عن استقبالهم في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق. 
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