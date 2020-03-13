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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، صباح اليوم الجمعة، منطقة عمارات الفلوجة بغرب العاصمة، فضلًا عن تفقده ميدان مسجد الفلاحين؛ لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار.

ووجه محافظ كفر الشيخ، تعليماته المشددة بالتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والتواصل مع جميع المواطنين الذين يتقدمون بشكاوى من تراكمات المياه.

رافق المحافظ ونائبه، خلال الجولة، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وكانت محافظة كفر الشيخ، قد شهدت هطول أمطار غزيرة، تسببت في تحويل أغلب شوارع المدن والقرى إلى برك من مياه الوحل، ودفعت الوحدات المحلية بسياراتها ومعداتها لكسح مياه الأمطار من الشوارع.

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع.. صور
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