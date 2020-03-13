بعتذر بالنيابة عن الدنيا.. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة علاقته بـ أنغام

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، صورة مؤخرًا، وهو يقبل رأس أنغام، وعلق عليها قائلًا: "حقك عليا يا ست الستات".





علق أحمد إبراهيم على الأمر من خلال مداخلة تليفونية لأحد البرامج، وقال: " مفيش أي حاجة هو بوست .. لانه فيه تجاوزات بتحصل من بعض المتطفلين .. وبالتالي أنا بالنيابة عن الدنيا كلها بعتذر لها ان هي ماتزعلش من تجاوزات الناس المريضة".



