بعتذر بالنيابة عن الدنيا.. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة علاقته بـ أنغام

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، صورة مؤخرًا، وهو يقبل رأس أنغام، وعلق عليها قائلًا: "حقك عليا يا ست الستات".
علق أحمد إبراهيم على الأمر من خلال مداخلة تليفونية لأحد البرامج، وقال: "مفيش أي حاجة هو بوست .. لانه فيه تجاوزات بتحصل من بعض المتطفلين .. وبالتالي أنا بالنيابة عن الدنيا كلها بعتذر لها ان هي ماتزعلش من تجاوزات الناس المريضة".
وقال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في منشور له على "الفيسبوك"، إنه يتمنى النجاح للفنانة أنغام في حياتها الفنية المقبلة، معبرًا: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح".