مصطفى وزيرى يتفقد جميع المواقع الأثرية.. تفاصيل

تفقد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وجميع قيادات المجلس الأعلي للآثار جميع المواقع الاثرية في مصر وذلك للوقوف والاطمئنان علي حالتها.





وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أن المجلس قام فور صدور تحذيرات من قبل الأرصاد الجوية المصرية وتوقعاتها بحدوث سيول وأمطار وعواصف ، باعلان حالة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ فى جميع المناطق الآثرية على مستوى الجمهورية وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية لتلقى أية بلاغات حول المناطق الآثرية، والعمل على حلها فورا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس الأعلى للآثار، أو من خلال التعاون والتنسيق أيضًا مع المحليات.



