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أخبار البلد

مصطفى وزيرى يتفقد جميع المواقع الأثرية.. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تفقد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وجميع قيادات المجلس الأعلي للآثار جميع المواقع الاثرية في  مصر  وذلك للوقوف والاطمئنان علي حالتها. 

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أن المجلس قام فور صدور تحذيرات من قبل الأرصاد الجوية المصرية وتوقعاتها بحدوث سيول وأمطار وعواصف ، باعلان حالة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ فى جميع المناطق الآثرية على مستوى الجمهورية وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية لتلقى أية بلاغات حول المناطق الآثرية، والعمل على حلها فورا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس الأعلى للآثار، أو من خلال التعاون والتنسيق أيضًا مع المحليات.

وأشار إلي أنه تم كسح وشفط المياه من بعض المواقع الأثرية التي تراكمت بها مياه الأمطار مثل منطقة آثار الهرم ومنزل على لبيب بمنطقة الخليفة، ومسجد عابد بك بكورنيش المعادى وشارع المعز و غيرها من المواقع الاثرية، وجار شفط المناطق الأخرى، مؤكدًا على أن حالة الطوارئ بالمجلس مستمرة حتى انتهاء موجة المناخ السيئ.
مصطفى وزيرى يتفقد جميع المواقع الأثرية.. تفاصيل
مصطفى وزيرى يتفقد جميع المواقع الأثرية.. تفاصيل
مصطفى وزيرى يتفقد جميع المواقع الأثرية.. تفاصيل
مصطفى وزيرى يتفقد جميع المواقع الأثرية.. تفاصيل
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