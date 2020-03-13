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توك شو

"الكهرباء" تعلن عن أكثر المحافظات تضررا من انقطاع التيار.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:39 م
الكهرباء
الكهرباء
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البهي عمرو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك غرفة عمليات مركزية بالشركة تتابع توزيع الكهرباء بجميع المحافظات.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن سرعة الرياح اليوم مرتفعة عن أمس وصلت فى بعض المناطق لـ 65 كيلو مترا فى الساعة، وتسببت فى سقوط بعض الأعمدة وتم قطع الكهرباء.


وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن محافظات الوادى الجديد والأقصر و قنا و سوهاج كانت أكثر المحافظات تضررًا من انقطاع الكهرباء.


ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن محافظة القاهرة تم قطع الكهرباء فيها لبعض الوقت، مؤكدا أن التيار الكهربائي عاد بالكامل.


وكشف عن سبب انقطاع المياه فى القاهرة وقال: "زيادة هطول الأمطار وغزارتها أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في القاهرة وبالتالي يتم فصل تلقائي للكهرباء والمياه حفاظا على الشبكة والمواطنين".

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