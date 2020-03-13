غرق طريق السويس وهبوط مستواه.. والمغردون عبر تويتر يحذرون سكان مدينتى





فيما قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، بغلق عدة طرق بعد أن تبين انعدام الرؤية بها بسبب العاصفة الترابية وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وسائقى السيارات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات المقبلة للاستعداد بسيارات المرور والأوناش على تلك الطرق لسحب الكثافات والسيارات المعطلة.





من بين الطرق التي قامت الإدارة بغلقها نظرا لانعدام الرؤية حتى الآن «طريق الواحات البحرية- الفرافرة» في الاتجاهين، وسيتم فتحه بعد تحسن مستوى الطقس، طريق «أسيوط- الخارجة» في الاتجاهين، وذلك لوجود رياح محملة بالأتربة وانعدام الرؤية، بعد أن رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وجود عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية، بطريق «أسيوط- الخارجة»، وعلى الفور تم إغلاق الطريق، حفاظا على سلامة الجميع، وسيتم فتحه بعد تحسن مستوى الطقس، كما تم غلق طريق «باريس- الخارجة»، طريق داخلي، بطول 90 كيلومترًا، في الاتجاهين، لوجود رياح محملة بالأتربة وانعدام الرؤية وطريق «أسوان- أبوسمبل».