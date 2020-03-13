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رياضة

محمد فضل يرد على مرتضى منصور: الحجز على أموال الزمالك بموافقة مسبقة منكم

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب الحجز على أموال نادي الزمالك في الجبلاية.

وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، قد صرح في وقتٍ سابق، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تتعمد الحجز على أموال نادي الزمالك، والتي تأتي له من الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يمنعه من تسديد رواتب اللاعبين.

وقال فضل، خلال تصريحاته عبر فضائية "الحدث اليوم": "منذ بداية الموسم، وجدنا مديونيات على الأندية تتعدى الـ40 مليون جنيه، وأعطينا فرصة للتسديد وتوفيق الأوضاع حتى يناير، وإلا سيتم منع القيد".

وتابع: "هناك أندية امتثلت للأمر، وأندية أخرى لا، وبالنسبة للزمالك، المدير المالي للنادي كان قد وقع على إقرار بأن أي مبالغ ستدخل إلى الزمالك من الاتحاد الإفريقي؛ سيحصل عليها الاتحاد المصري، كتسديد لمديونيات القلعة البيضاء، مقابل فتح باب القيد، وهذا الأمر كان متفقا عليه منذ البداية".

وأضاف: "الموضوع داخل في إطار قانوني، وعندما تخرج تصريحات من مسؤولين غير صحيحة ومغايرة للحقيقة؛ فكان لا بد من أن نوضح الأمر".

وأتم: "الأهلي دفع مديونياته وكل الأندية الأخرى، هذا حق قانوني، هل يصح أن نعمل بلبلة؛ لنأخذ حقا ليس حقنا، ونثير الجدل من أجل ذلك، الأمور كلها واضحة وأنا حزين من تصريحات المسؤولين الذين ينكرون الحقيقة ويثيرون الجماهير".
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