AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:24 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية فوكة التابعة لمدينة الضبعة في نفوق  أكثر من 800  رأس من الأغنام، في أحد الأودية المنخفضة.


وأكد أهالي القرية  أن القرية شهدت سقوط أمطار  غزيرة  والتي  فجاءت  الرعاه وتسببت في اغراقها بعد أن غمرت المياه الأغنام  لأكثر من 2 متر .

وأضافوا أن الأغنام كانت ترعى في وادٍ منخفض وهو عشبي أخضر، بمكان مرعي طوال السنة  إلا أن الأمطار  داهمت  ذلك المكان وتسببت في نفوق الأغنام  800 رأس.

وأشاروا إلى أننا لم  نستطع إخراج الأغنام إلى مكان مرتفع ونجونا بأعجوبة من موت محقق.

وناشد الأهالي محافظ مطروح بالتدخل لتعويض أصحاب هذه الأغنام الذين لا يملكون سوى هذه الاغنام.
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمطار تشرد إماراتيين .. والهلال الأحمر يتدخل

سلخانة من الدماء تسطرها المدن.. سائق يمزق زوجته بالعمرانية.. وجزار ينهى حياة أسرة كاملة بالقتل والحرق بكفر الدوار.. ورجل يقتل زوجتة وأولاده بالفيوم

مصرع طفلة في ليبيا بسبب الأمطار

تنمية الثروة الحيوانية في مطروح بدعم الاتحاد الأوروبي.. تعرف على التفاصيل.. صور

ترشيحاتنا

وزير الرياضة كلمة السر في قرار تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

السيسي: المصريون حكومة وشعبا أثبتوا قدراتهم ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية

محمد فضل يرد على مرتضى منصور: الحجز على أموال الزمالك بموافقة مسبقة منكم

ارتفعت مترين.. المياه تتسبب فى غرق منطقة سموحة بالإسكندرية..صور

الأردن تعلن بشرى سارة عن فيروس كورونا

هروب زعيم كوريا الشمالية خوفًا من كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام خرافية.. سعر حقيبة وفستان ريا أبي راشد

ملحمة بطولية .. 50 صورة لرجال المرور في مياه الأمطار والطقس السيئ

سعر ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور