نفوق 800 رأس أغنام بسبب الأمطار بمطروح.. صور





تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية فوكة التابعة لمدينة الضبعة في نفوق أكثر من 800 رأس من الأغنام، في أحد الأودية المنخفضة.









وأكد أهالي القرية أن القرية شهدت سقوط أمطار غزيرة والتي فجاءت الرعاه وتسببت في اغراقها بعد أن غمرت المياه الأغنام لأكثر من 2 متر .





وأضافوا أن الأغنام كانت ترعى في وادٍ منخفض وهو عشبي أخضر، بمكان مرعي طوال السنة إلا أن الأمطار داهمت ذلك المكان وتسببت في نفوق الأغنام 800 رأس.





وأشاروا إلى أننا لم نستطع إخراج الأغنام إلى مكان مرتفع ونجونا بأعجوبة من موت محقق.



