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حوادث

الداخلية: عاصفة التنين تغلق طريق العين السخنة بالاتجاهين

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:04 م
الطقس السيىء
الطقس السيىء
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق العين السخنة بالاتجاهين؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجالها؛ حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت رسالة مهمة للمواطنين مرتادي الطرق، ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت إدارات  المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

ويتابع اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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