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حوادث

بسبب تجمعات المياه.. إغلاق طريق الواحات في اتجاه مدينة الفرافرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:05 م
اغلاق طريق الواحات
اغلاق طريق الواحات
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق الواحات البحرية في اتجاه الفرافرة، مع إغلاق الاتجاه الآخر وذلك بسبب تجمعات المياه.

وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السي.

ورفعت إدارات  المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيء.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.


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