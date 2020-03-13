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تعليم

بعد تعطيل الدراسة في عدد من الدول.. التعليم تحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:29 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
قرر الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تأجيل امتحانات المصريين المغتربين الذين يدرسون المناهج المصرية بنظام أبنائنا في الخارج ، وذلك بالنسبة للطلاب المقيمين في الدول التي قامت مؤخرًا بتعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم: إن هذا القرار يأتي احترامًا منا لقرار كل دولة ، وذلك لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها. 

كما أكد وزير التربية والتعليم على سريان امتحانات أبنائنا في الخارج في باقي الدول التي لم تعلق الدراسة، في موعدها كما هو محدد من قبل.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تبدأ امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام 2019/2020 ، يوم السبت الموافق 4/4/2020 

وتعقد امتحانات "أبناؤنا بالخارج" وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2019/2020 بدءا من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي.
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