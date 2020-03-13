بعد تعطيل الدراسة في عدد من الدول.. التعليم تحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج

قرر الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تأجيل امتحانات المصريين المغتربين الذين يدرسون المناهج المصرية بنظام أ بنائنا في الخارج ، وذلك بالنسبة للطلاب المقيمين في الدول التي قامت مؤخرًا بتعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.





وقال وزير التربية والتعليم: إن هذا القرار يأتي احترامًا منا لقرار كل دولة ، وذلك لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها.





كما أكد وزير التربية والتعليم على سريان امتحانات أبنائنا في الخارج في باقي الدول التي لم تعلق الدراسة، في موعدها كما هو محدد من قبل.



