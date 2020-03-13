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منوعات

بعد تعرضه للتنمر على الدائري.. شاهد رسالة الشاب الصيني للمصريين.. وطبيعة عمله

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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أحمد شريف
"منذ وصولي إلى مصر، قد عاملني أصدقائي المصريون معاملة ودية وساعدوني كثيرا" كلمات دونها الشاب الصيني في بيان له بعد تعرضه للتنمر من قبل بعض المارة في أحد شوارع القاهرة تعبيرًا عن الاساءة التي تعرض لها.

تفهم الشاب الصيني ان مخاوف الناس من فيروس كورونا هو العذر الذي التمسه الشاب الصيني للمصرين قائلًا " في ظل انتشار الفيروس في أنحاء العالم، فهمت مخاوف الناس لهذا الفيروس الجديد، وما حدث علي هو سلوك فردي لا يمثل الشعب المصري أبدا، وأعتقد أننا نستطيع تجنب وقوع الحادث مثل هذا في المستقبل".

وعبر الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر عن تمنيه بأن يكون السائق الذي تنمر عليه وعائلته بكل خير وان تعود حياتهم إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وكشف الشاب الصيني انه يعمل كمهندس في شركة صينية لها مشروع في مصر، ويستأنف عمله عملي قريبا من أجل مواصلة جهودي لتعزيز الصداقة بين الصين ومصر

وفي ختام بيان المهندس الصيني الذي نشرته فيحاء وانج مراسلة الاذاعة الصينية في مصر عبر صفحتها ، دعا سفارته الصينية بالقاهرة لنقل هذه الرسالة إلى جميع الناس الذين يهتمون بهذا الحادث، متمنيا أن يمر هذا الحادث بسرعة كما تمنى ان تعيش الصداقة بين الشعبين الصيني والمصري إلى الأبد


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