انتهاء أعمال سحب المياه في شوارع دمياط

أكد المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، الانتهاء من أعمال سحب تراكمات المياه بجميع المناطق بمدينة دمياط، وتحقيق السيولة المرورية.



جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية اليوم، الجمعة، خلال متابعته أعمال سحب وشفط المياه المتراكمة بعدد من المناطق بمدينة دمياط، وتكثيف جهود قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لمواجهة آثار الطقس السيئ خلال الفترة الحالية، وسحب وشفط المياه فى مناطق متفرقة بالمحافظة.



وقال إن الشركة تبذل قصارى جهدها لعدم تعرض أى مدينة من مدن المحافظة لأزمة نتيجة لتراكم المياه، وتواصل فرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحى والأزمات والطوارئ عملها بنظام النوبتجيات طوال اليوم للتعامل مع أى تقلبات في الطقس على الفور.



وأوضح أنه تم تسخير جميع معدات الشركة لسرعة سحب المياه، بإجمالى أكثر من 60 معدة شفط وسحب مياه.



وأكد استمرار حالة الطوارئ والتواجد على مدار الساعة في جميع المناطق بمختلف المراكز والمدن.

