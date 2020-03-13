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أخبار العالم

أحب مصر وسأعود إليها.. سائح أمريكي يعبر عن امتنانه بعد تعافيه من كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:44 م
السائح الأمريكي مات
السائح الأمريكي مات سويدار
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أحمد محرم
نشر السائح الأمريكي مات سويدر، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعرب فيها عن امتنانه للأطباء ومعارفه الجدد من المصريين بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكتب سويدر في تغريدته: "خرجت من المستشفى في مصر بعد كشف التحاليل نتيجة سلبية للإصابة بفيروس كورونا. شكرًا للأطباء المدهشين ولأصدقائي المصريين الجدد (شكرًا حبيبي) ،ولأصدقائي الأمريكيين المخلصين وأعضاء الكونجرس الذين ساعدوني على العودة إلى الوطن. أحب مصر وسأعود إليها يومًا".


ووثق مات سويدر، السائح الأمريكى الذي اكتُشفت بفيروس كورونا ووُضع قيد الحجر الصحى فى مصر، طريقة تعامل الطاقم الطبى المصرى معه باحترافية عالية في تغريدات سابقة.

وزف سويدر، بشرى سارة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نتائج اختباره لفيروس كورونا أصبحت سلبية وليس لديه أي أعراض. 

وروى السائح الأمريكي، قصة نقله من الأقصر إلى مستشفى الحجر الصحي بمطروح، والتي أشاد بها وبطريقة التعامل معه.

وأشاد بالأطباء وطاقم التمريض قائلا: "ودودون للغاية، والأطباء يعتنون بعلاجى من فيروس كورونا".

وأوضح أن الحجر الصحي في مصر يقدم الطعام الصحي لتقوية جهاز المناعة لمكافحة فيروس كورونا، متابعا أن الطقم الطبي أهدى له وجبة من البطاطا والكاتشب.
أحب مصر وسأعود إليها.. سائح أمريكي يعبر عن امتنانه بعد تعافيه من كورونا
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