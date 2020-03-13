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رياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 22

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي"، حيث أقيمت مباراة وحيدة جمعت فريقي الحزم والفيصلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما 2-2.

افتتح فاجنر ليماو التسجيل للحزم في الدقيقة 34 لنادي الحزم من ضربة جزاء، قبل أن يعادل يوسف الجبلي النتيجة للفيصلي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، تقدم الحزم مرة أخرى عن طريق لاعبه أسامة الخلف في الدقيقة 49، ليعادل محمد الصعيري النتيجة للفيصلي مجددًا في الدقيقة 68 ، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الحزم للنقطة 24 في المركز الثاني عشر، ورصيد الفيصلي للنقطة 35 في المركز الخامس.

وبذلك يصبح ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الثانية والعشرين كالآتي:

المركز الأول: الهلال برصيد 51 نقطة

المركز الثاني: النصر برصيد 45 نقطة

المركز الثالث: الوحدة برصيد 39 نقطة

المركز الرابع: الأهلي برصيد 37 نقطة

المركز الخامس: الفيصلي برصيد 35 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي ترتيب الدوري السعودي
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