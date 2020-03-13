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محافظات

عاصفة التنين تعود من جديد.. وتساقط أمطار على القاهرة والجيزة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:48 م
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
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عبد العزيز جمال - محمد الصاحي
شهدت العديد من مناطق القاهرة والجيزة مساء اليوم سقوط الأمطار بغزارة من جديد ضمن عاصفة التنين التي تضرب البلاد على مدار يومين.

وتشهد مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية موجة من الطقس السيئ، والتي تعرف باسم عاصفة "التنين"، والتي تسببت في العديد من الحوادث في مختلف المحافظات.

موجة الطقس السيئ التي وصفت بأنها أكبر عاصفة تتعرض لها البلاد هذا العام، لم تخل محافظة من محافظة الجمهورية من تبعاتها وأضرارها، رغم رفع حالة الطوارئ القصوى على مدار تلك الأيام من قبل الحكومة ومختلف الأجهزة التنفيذية في الوزارات والمحافظات، حتى راح ضحية تلك الموجة ضحايا ووقوع حوادث وإصابات كل ذلك بفعل عاصفة "التنين".
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