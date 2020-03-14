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أخبار العالم

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت سفارة البرازيل لدى الولايات المتحدة، أنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا للقائم بالأعمال البرازيلي، نيستور فورستير.

ويعد فورستير ثالث عضو في الوفد الذي التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تثبت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت السفارة البرازيلية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فورستيلر اكتشف مساء أمس، الجمعة، أن نتائج فحصه الخاص بـCOVID-19 إيجابية".

وأشارت السفارة إلى أنه سيتم تمديد عزل فورستير الذي دخل فيه سابقا كإجراء احترازي، لأسبوعين إضافيين استجابة لنصائح الأطباء.
وكان أطباء صينيون قد ذكروا أن فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما في بعض الأحيان.

وسبق تشخص إصابة وزير الاتصالات العامة، فابيو فاينغارتين، والسيناتور، نيلسينيو ترادا، بفيروس كورونا.

ونفى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في تغريدة كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صحة التقارير الإعلامية حول إصابته بفيروس كورونا.

وصباح السبت أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن الرئيس الأمريكي التقى نهاية الأسبوع الماضي  شخصين على الأقل خلال الاجتماع مع الوفد البرازيلي تبينت لاحقا إصابتهما بفيروس كورونا، لكنه لم يطلب بعد إجراء الفحص.
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