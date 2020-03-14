ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

أعلنت سفارة البرازيل لدى الولايات المتحدة، أنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا للقائم بالأعمال البرازيلي، نيستور فورستير.





ويعد فورستير ثالث عضو في الوفد الذي التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تثبت إصابته بفيروس كورونا.





وذكرت السفارة البرازيلية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فورستيلر اكتشف مساء أمس، الجمعة، أن نتائج فحصه الخاص بـCOVID-19 إيجابية".





وأشارت السفارة إلى أنه سيتم تمديد عزل فورستير الذي دخل فيه سابقا كإجراء احترازي، لأسبوعين إضافيين استجابة لنصائح الأطباء.

وكان أطباء صينيون قد ذكروا أن فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما في بعض الأحيان.





وسبق تشخص إصابة وزير الاتصالات العامة، فابيو فاينغارتين، والسيناتور، نيلسينيو ترادا، بفيروس كورونا.





ونفى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في تغريدة كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صحة التقارير الإعلامية حول إصابته بفيروس كورونا.



